Златен шанс за Тръмп да спре избиването на християни в Африка

Нигерия трябва да си даде сметка за суровата реалност

Добре, че Тръмп заплаши с война, та да обърнем внимание малко на Нигерия. Случващото се там е покъртително. Хиляди църкви са унищожени, десетки хиляди християни убити, свещеници, какво ли още не. Боко Харам уж беше унищожена, но нещата ескалират.

Подобна е ситуацията и в други държави като Конго. Всеки път като нападат християни и срещат мълчание на международната общност, това дава смелост на следващата групировка да прави същото. Разбира се, намират се дежурните хора без никакъв морал да почнат да оспорват случващото се. Това също помага да се замаже положението.

Сега Тръмп заплашва с директна военна интервенция. Нещата са съвсем сериозни - той даде на Нигерия шанс сами да се справят или ще започне акция, с която да избие радикалните групировки незабавно. Пийт Хегсет потвърди, че Пентагона се готви за действие.

Още с идването си на власт Тръмп намекна, че иска да пренасочи военната машина на САЩ към това да защитава християните. За Бога, има богат избор от места, в които да се намеси и да спре избиването на християни. Пийт Хегсет дори си татуира „кяфир“ на ръката (неверник на арабски) и пусна видео с молитва, на фона на която американската армия демонстрира мощ.

Дали ще осъществи идеята си... не е ясно. Тръмп дойде на власт с обещанието да е анти-военния президент, но пък тези настроения не са просто заради войните, а заради това, че се водят без очевидна причина. Америка да се намеси да спаси невинни жертви - това е друга бира.

Нигерия обаче трябва да си дава сметка и за суровата реалност. САЩ губи почва в Африка и възможността да се намеси в най-голямата африканска държава и да покаже мускули е златен шанс за Тръмп, ако успее да измисли как да стане. Това също така ще е невероятен успех за външния имидж на Тръмп, който има за основни съюзници християнските държави в Южна Америка и Европа. Трудно ще е те да не оценят действията му, ако се намеси да спаси хиляди християни от геноцида на радикалните групировки.