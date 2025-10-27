Заради наводнение на участък от пътното платно в кв. "Панчарево" движението е затворено

Още по темата: Директорът на Столичния инспекторат: Получен е сигнал за завиряване между Пасарел и Панчарево 27.10.2025 09:29

Заради наводнение на пътното платно в района на ресторант "Лебед", кв. "Панчарево", движението е затворено, съобщиха от МВР.

Нивото на водата в 15 сантиметра. Сигналът е постъпил тази сутрин, допълват от полицията.

По-рано днес директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков съобщи пред медиите, че е получен сигнал за завиряване в участъка между Пасарел и Панчарево. „В този участък няма изградени дъждоприемни шахти, а нивото на асфалта е по-ниско, което е довело до събиране на вода. След като бъдат отстранени останалите проблеми в града, екипите ще бъдат насочени и там“, каза Неделков.