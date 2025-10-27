12 000 души в България умират годишно заради мръсния въздух

Доклад на Световната здравна организация показва, че годишно у нас умират около 12 000 души заради замърсен въздух, като България държи първенството в Европа по този показател. Това съобщи пред БНР д-р Александър Симидчиев, председател на Сдружение „Въздух и здраве“.

„Правят се промени за намаляване на замърсяването, но те се случват твърде бавно“, отбеляза той.

Д-р Симидчиев и д-р Евелина Андреева, журналист и директор „Стратегическо развитие“ на Радио-телевизионния център в НБУ, организират събития за подобряване на качеството на въздуха в София.

„Съвместно със Столична община започваме кампания, с която да насочим вниманието към въздуха. На брифинг днес ще представим за първи път две проучвания, анализиращи 5 000 зони и факторите, които въздействат на здравето в столицата“, обясни д-р Симидчиев.

Според него, наличието на детайлна карта е ключово, за да се идентифицират проблемните зони и усилията да бъдат насочени там. Продължителното пребиваване в райони с високо замърсяване, например до натоварени булеварди, води до дългосрочни промени в здравословното състояние.

„Белодробната функция и други жизнени функции започват да страдат. Най-важният параметър на замърсяването, предизвикващ 70% от здравните последствия, са фините прахови частици. В София има само една официална станция, която ги измерва“, допълни той.

Д-р Симидчиев подчерта, че взаимодействието между Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването е единственият начин за постигане на трайни промени. Той добави, че недоверието между гражданите и институциите, както и между самите институции, е сериозна пречка, която трябва да се преодолее.

Д-р Андреева посочи, че всеки човек има роля в процеса по подобряване на качеството на въздуха и призова за широка обществена подкрепа за мерките.