Ремонт на АМ „Тракия“: Ограничено е част от движението

Днес от 8:00 до 18:00 часа се извършва обновяване на мантинелите по автомагистрала „Тракия“ в участъка между 104-тия и 105-ия километър, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Работата обхваща и двете посоки на движение, като временно се ограничава движението в изпреварващите ленти. Трафикът ще бъде пренасочен в активната и аварийната лента на двете платна.

Продължава и ремонтът на настилката в платното за София между 351-вия и 353-тия км, в района на пътен възел „Българово“. Там движението се осъществява само в изпреварващата лента заради текущите строително-монтажни дейности.

От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват поставената сигнализация в зоните на ремонтите, за да се гарантира безопасността на всички участници в движението.