"Метрополитен" с официална позиция: Имало ли е наводнение в новостроящата се станция "Шипченски проход"

Във връзка с тиражираната информация за наводнение в новоизграждаща се
метростанция на бул. „Шипченски проход”, от "Метрополитен" ЕАД изпратиха да медиите следната официална позиция:
На 24.10.2025 г., петък, в новоизграждащата се метростанция на бул.
„Шипченски проход” прониква минимално количество вода на строителната
площадка през обслужващата строителството рампа. Предприетите са
превантивни мерки в тази връзка, но високият интензитет и количествата
дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален
клон и проблеми с отводняването на бул. „Шипченски проход”.
Благодарение на създадената навременна организация количествата
проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната
машина и останалата строителна механизация не са допуснати.
След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за
отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а
изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния
ще продължи по график.