"Метрополитен" с официална позиция: Имало ли е наводнение в новостроящата се станция "Шипченски проход"

Във връзка с тиражираната информация за наводнение в новоизграждаща се

метростанция на бул. „Шипченски проход”, от "Метрополитен" ЕАД изпратиха да медиите следната официална позиция:

На 24.10.2025 г., петък, в новоизграждащата се метростанция на бул.

„Шипченски проход” прониква минимално количество вода на строителната

площадка през обслужващата строителството рампа. Предприетите са

превантивни мерки в тази връзка, но високият интензитет и количествата

дъждове през последните седмици доведоха до компрометиране на канален

клон и проблеми с отводняването на бул. „Шипченски проход”.

Благодарение на създадената навременна организация количествата

проникнала вода са своевременно изпомпани и щети по тунелопробивната

машина и останалата строителна механизация не са допуснати.

След спирането на валежите днес ще се предприемат действия за

отстраняване на проблемите с канала и прилежащите ревизионни шахти, а

изпълнението на строителните дейности по новоизграждащата се метролиния

ще продължи по график.