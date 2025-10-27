Бебе е прието в болница със счупен череп

Бебе е в болница със счупен череп, след като, по данни на родителите си, паднало от креватчето си, съобщават от МВР.

Кошмарният инцидент е станал вчера в село Мадан, Монтанско. Около 16:00 часа в спешния център на болницата в областният град е прието 9-месечно момченце. То имало тежка фрактура на черепа.

Пред лекарите майката разказала, че бебето паднало от леглото си, докато спяло, и в задната част на главата му се образувала голяма подутина. След преглед медиците оставили пеленачето под наблюдение в болницата.

Медиците подали сигнал за мистериозните обстоятелства, при които бебето паднало от креватчето в полицията и униформени пристигнали, за да разпитат родителите. Причините за падането и механизма на полученото нараняване са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.