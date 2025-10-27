"Не сте сами" – Кампания на Агенция "Митници" и НАП срещу наркотичната и хазартната зависимост (ВИДЕО)

Особено внимание се обръща на родителите, които често са по-малко информирани за рисковете

Известни музиканти, актьори и спортисти се включват в съвместната инициатива на Агенция "Митници" и НАП – "Не сте сами", която цели да информира младите за рисковете от наркотичната и хазартната зависимост, съобщи БНР.

Кампанията включва серия видеоклипове, чрез които децата и тийнейджърите ще научат за опасностите от наркотиците и хазарта, като същевременно ще бъдат популяризирани безопасни и развиващи личността алтернативи за свободното време – спорт, музика, театър и други изкуства.

Инициативата предвижда и срещи с ученици в столицата. Началото на кампанията за тази година беше дадено в 78. Средно училище „Христо Смирненски“ в Банкя.

Според началника на отдел "Борба с наркотрафика" в Агенция "Митници" Стефан Бакалов, децата все по-често се обръщат за информация към институции. Той отбелязва, че доверието постепенно се възвръща, а целта на кампанията е да намали търсенето на наркотици сред младите.

През миналата година Европейската комисия е регистрирала 648 нови психоактивни вещества, като над 15 от тях са установени и в България. Кампанията цели да информира младежите за опасността не само от зависимост, но и от смъртоносни ефекти на наркотиците.

Особено внимание се обръща на родителите, които често са по-малко информирани за рисковете. Според Бакалов, в последните години много институции се ангажират активно с подкрепа на децата.

На 28 октомври повече от 400 деца от цялата страна ще участват в събитие на столичното летище с музика, флашмоб и демонстрации, където ще получат информация за новите рискове, свързани с наркотиците.

Сред звездите, подкрепящи кампанията, са музикантите Дара, Лъчо и Тото от "СкандалУ", Наско от Б.Т.Р., Миро, Торино от дуета "Торино и Пашата", актьорите Асен Блатечки, Филип Буков, Силвия Лулчева, както и спортисти като златното момиче по художествена гимнастика Симона Дянкова и световната и европейска шампионка по борба Биляна Дудова.