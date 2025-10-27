Парно няма, няма и формула за изчисляване на сметките

София остава без включено парно, а причините за забавянето остават неясни, съобщи пред БНР председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев. По думите му, вече е имало три поредни дни със средно денонощна температура под 12 градуса, но може би липсва дългосрочната прогноза за застудяване.

Георгиев обясни, че няма информация кога точно „Топлофикация София“ ще пусне отоплението. Подготовката за сезона вече е започнала и в други градове, включително Пловдив, посочи той.

В предаването „Преди всички“ Георгиев коментира и решението на българския съд, с което беше отменена Наредбата за топлоснабдяване. Европейският съд е посочил, че формулата за дялово разпределение е неточна и непрозрачна, като не отчита индивидуалното потребление на домакинствата. Към момента нова наредба няма.

„Ако не беше решението на Съда на ЕС, наредбата щеше да бъде в сила. Формулата е непрозрачна – това е ясно, тъй като включва понятия, които обикновените абонати не разбират. Неточна е, защото не отчита типа на сградата, дебелината на изолацията и други фактори. Ако се добавят тези коефициенти, формулата ще стане още по-непрозрачна“, обясни Георгиев.

Той добави, че би било полезно съдът да предложи конкретна алтернатива, за да може формулата да стане прозрачна и вярна: „Всяка жалба е подадена без визия как би трябвало да изглежда правилната формула. Това е деструктивен подход.“

По отношение на текущото изчисление на сметките Георгиев посочи, че към момента не може да даде конкретен отговор. Възможно е част от сметките за парно да бъдат оспорени в съда, добави експертът.