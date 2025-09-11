Застреляха консервативният активист Чарли Кърк по време на негово събитие

Консервативният активист Чарли Кърк е бил прострелян по време на свое събитие и е загинал. Чарли обикаляше университетите и спореше цивилизовано с либералите из тях в опит да намери общ език. Той беше дори понякога твърде мек и консерваторите не го харесваха, защото не е достатъчно краен. И беше екзекутиран пред целия свят, на живо, в тълпа от хиляди души.

Който е учуден от събитията явно не е обръщал внимание на случващата се брутална радикализация от левите и неолиберални движения последните години. Дълги години медиите обработват и убеждават едни хора, че у тях е върховната "правда" и те могат да правят каквото си искат с враговете си, които са "лоши" и не заслужават човешко отношение. Вече впрочем има публикации, че Чарли Кърк си го е заслужил и е било "добре" да го екзекутират със стотици хиляди харесвания.

Дехуманизацията на всеки консервативен, националистически настроен човек също е факт. Това въобще не е американски проблем само - у нас също се случва. Не е сякаш върху мен не се изливат стотици тролове, чиято мисия е да плюят и дехуманизират. Слава богу у нас още не е толкова крайно (пък и аз не съм толкова важен), но ако си мислите, че не се случват същите процеси, които доведоха до това да се стрелят свободно по консервативно мислещите в Америка - значи не гледате внимателно.

Това доведе до опита да убият Тръмп. Два пъти.

Надявам се, че имаме мъдростта у нас да не позволяваме да се стигне до тук.













