Защо прокуратурата не иска да осъди Петьо Еврото?

Инициатива „Правосъдие за всеки“ организира пореден протест пред Съдебната палата в София тази сряда. Демонстрацията е с основно настояване за цялостна съдебна реформа и призив за възпрепятстване на опитите за овладяване на съдебната система.

Катализатор за протеста е развитието по делото, по което задочно подсъдим е бившият следовател Петьо Петров – Еврото. През миналата седмица неговата бивша съпруга, Любена Павлова, даде показания, които разкриха как през 2020 г. голямо количество пари и златни монети, иззети от семейството на Илия Златанов, са били върнати по спорен начин, като част от златото е достигнало и до бившия главен прокурор Иван Гешев.

Адвокат Минчо Спасов, който представлява дъщерята на Илия Златанов, коментира пред БНР значението на тези показания:

"Тези показания са може би шестите в рамките на това дело... но тези са вече дадени пред съд. Това са най-важните ѝ показания. Показателен е фактът, че в крайна сметка нейните показания и на предходните свидетели по категоричен начин и на 100% потвърдиха историята, разказана във филма за "Осемте джуджета" на Антикорупционния фонд."

Според Спасов, разпитите на Павлова и нейната служителка, адвокат Цветелина Цветкова, са разкрили и криминално длъжностно престъпление в Националното следствие. Установено е, че неизвестно длъжностно лице е изнесло класифицирана информация (протоколи за претърсване и изземване, както и завещанието в полза на Явор Златанов). Тези документи са послужили на Любена Павлова и Петър Петров като основа за изготвяне на молбата за връщане на 34 кг златни монети.

"Тези протоколи са криминално изнесени от длъжностно лице от Националното следствие, без те да имат право да го сторят, тъй като тези материали са следствена тайна," посочи адвокатът.

Предаването на 2 кашона злато с количка – заради което Павлова е допусната до охраняемия паркинг на бившия Спецсъд – е станало именно благодарение на тези неправомерно изнесени документи.

Адвокат Спасов подчерта, че въпреки лесната установимост на престъплението (чрез документирането на всеки достъп до следствените дела), Прокуратурата не предприема действия.

В съдебната зала Любена Павлова е заявила, че предишните ѝ показания от 2022 г. и 2023 г. са били неверни и дадени под заплаха. Адвокат Спасов обаче разкри друг проблем:

"На въпрос на колегата ми Николов, представляващ сина на Илия Златанов, кои са били прокурорите, от които тя се е чувствала заплашена, тя не отговори и този въпрос беше отклонен от представителя на Прокуратурата и от съда. И така и не се разбра кои прокурори са заплашвали Любена Павлова."

Според него, Софийската градска прокуратура активно се противопоставя на въпроси, които биха изяснили участието на прокурори в организираната престъпна дейност, и "просто не иска да стигне до истината" и да осъди Петров.

Спасов разкритикува и действията по самото дело, подчертавайки, че постановлението на прокурор Йордан Петров от СГП, с което е иззето делото от прокурор Сулев, е било инициирано от сигнал от Прокурорската квота на ВСС.

"ВСС няма правомощия да се меси в конкретни производства. Но, в този случай, специално за Пепи Еврото, те се застъпиха за Пепи Еврото, с което го обявиха и обозначиха като свой духовен баща... и разпоредиха Софийската градска прокуратура да изземе делото от Сулев и съответно той самият да стане подсъдим."

В заключение, адвокат Спасов е убеден, че системният разпад обхваща съдебната, изпълнителната и законодателната власт, давайки пример с "чудодейното" снабдяване на дъщерята на бившия вътрешен министър Младен Маринов със собственост върху скъпия джип на Илия Златанов.