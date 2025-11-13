Зеленски - покровител или съучастник в корупцията из Украйна?

Брюксел се опасява, че скандалът в лоното на властта в Украйна ще пресече пътя й към ЕС

Операцията е наречена на “златния” цар Мидас

Медиите в Киев и на Запад винят президента за благословията му на кражбите на милиони

Луксозни вили в Швейцария, милиони долари, отклонени към фиктивни компании из данъчните убежища по планетата, подкупи на министри и магистрати и дори схеми за облагодетелстване с много пари, водещи... към Москва, едва ли не за да финансират войната й с Киев!

Така според водещите медии в западноевропейските столици са били използвани средствата, присвоени от видни украински политици и от приближени на президента на страната личности, които са в основата на тресящия я от сряда чутовен корупционен скандал.

Като облажилите се с чужди пари висши чиновници и стари авери на държавния глава, видиш ли ти, до един си били искали със СМС благословията за пладнешките кражби и мафиотския си рекет от някой си “Володемир Александрович”. “Чиято фамилия май е Зеленски” - написа го в прав текст в четвъртък италианският всекидневник “Ла Стампа”, който подчерта, че магистратите от двете украински правни институции “НАБУ”/Национално анти-корупционно бюро/ и “САП”/Специализирана прокуратура за борба с корупцията/ били нарекли взривилата Украйна операция “Мидас”.

Чиста проба намек за древногръцкия цар с това име, който притежавал способността да превръща всичко докоснато от него в злато, също като участниците в корупционната киевска мрежа. Чиито главни действащи лица поне до момента са подалите оставка министърка на енергетиката Светлана Гринчук и министъра на правосъдието Герман Глушенко, заемал до юни поста на Гринчук, плюс задържания бивш военен министър Рустем Умеров, както и още няколко други лица зад решетките от вчера, заемали дълго време добре платени държавни постове.

Всички те според разкритията на НАБУ и САП си делкали на година поне 200 млн. евро, изрекетирани като петнайсет процентова комисионна от компаниите, наети с държавни пари, най-често от помощи от Европа и САЩ, за да предпазват енергийната система на Украйна от руските атаки. Да, ама смятаният за двигател на мощната организация за печелене незаконно на пари Тимур Миндич, който освен в “енергийната афера” бил затънал до уши и в друга, разтърсила Украйна далавера - опита да бъдат продадени на армията негодни бронежилетки, е пръв приятел на президента Зеленски и от 30 години е негов бизнес-съдружник. И сега Миндич е неоткриваем за полицията, тъй като за медиите в Киев той бил духнал овреме в чужбина, предупреден явно от оня, който знае всичко в страната.

Подалите оставка министри - на енергетиката Светлана Гринчук и на правосъдието Герман Глушенко.

Просто защото този безпардонен управник отдавна бил прегърнал като символ-верою стария лозунг на “краля-слънце” на Франция Луи XIV - “Държавата - това съм аз!” Каза го в интервю за римския всекидневник “Република” известният украински журналист Юри Николов - собственик на популярния киевски сайт “Наши гроши” за разследване на корупцията по високите етажи на властта. Той е сигурен, че Зеленски, който според него се изживява като абсолютния монарх Луи XIV, е знаел със сигурност за ширещата се сред приближените му корупция. Може дори и да я е покровителствал мълчаливо, но въпросът на въпросите в момента е дали той е бил съучастник в корупционните схеми и ако отговорът е “Да!”, веднага да си ходи?

Поне засега според Николов това не може да се докаже, тъй като държавният глава се ползва с всеобхватен имунитет и за да бъде разпитан от антикорупционната прокуратура, той трябва да не заема пост №1 в страната.

Като косвено доказателство за съпричастността на Зеленски в далаверите с цел кражбата на многото пари собственикът на “Наши гроши” сочи факта, че в началото на лятото президентът бил издал заповед за закриването на НАБУ и САП. Но народните протести, както и недоволството от този ход на съюзниците на Украйна от Европейския съюз и САЩ, го били накарали да възстанови на бърза ръка и двете институции. Като сега президентът призовавал на висок глас и НАБУ, и САП да смажат всички “корумпета” в страната - нещо като поредно превъплащение на извечната поговорка “Крадецът вика дръжте крадеца!”, нали?!

А доколкото до това, дали един ден президентът ще бъде изправен на подсъдимата скамейка, за да отговаря лично за евентуалната си роля в безскрупулните корупционни схеми на днешните украински управници, Николов изобщо не се съмнява. “Ако има демократични избори, - заявява журналистът, - когато и да се случат те, Зеленски няма шанс да ги спечели, независимо от това дали има компрометиращи записи срещу него или не, той така или иначе ще загуби с 3:0 или с 5:0, каква е разликата?”

Корупционния скандал в Киев разтревожи особено силно Брюксел, където представители на Европейската комисия изразиха в четвъртък опасения, че кражбите на милиони от управниците на Украйна, могат да се окажат сериозно препятствие по пътя й към ЕС. От Берлин пък канцлерът Фридрих Мерц отправи призив към Володемир Зеленски да се разграничи час по-скоро от корумпираните си управници и да ги изпрати на съд, за да запазел чисто името си.

А в Рим правителството на Джорджа Мелони засега напрактика се отказа да закупи от САЩ за десетки милиони долари оръжия за Украйна, явно подозирайки, че корупцията в страната не жали дори и доставките за отбраната й.