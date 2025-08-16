Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник, разговорът им бил "труден"

Украинският президент Володимир Зеленски планира да се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон още в понеделник, съобщи репортерът на Axios Барак Равид в предаването X в събота.

Зеленски заяви, че разговорът му с Тръмп е продължил повече от час и половина и че Украйна подкрепя тристранните срещи. Той добави, че Европа трябва да бъде част от тези разговори на всички етапи.

Тръмп и Зеленски са провели телефонен разговор на четири очи след срещата на върха, преди европейските лидери да се включат в дискусията, потвърди кабинетът на украинския президент.

„Това беше дълъг разговор - първоначално между президентите Зеленски и Тръмп, след което европейските лидери се включиха“, се казва в изявление на кабинета.

Разговорът между Тръмп, Зеленски и европейските лидери се оказал труден, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на източник.

„Източникът, който ме информира за телефонния разговор между Тръмп, Зеленски и лидерите на НАТО, ми каза, че „разговорът не е бил лесен“, пише журналистът в X.

Разговорът е продължил над час и половина.

Тръмп заяви в интервю за Fox News, че е посъветвал Зеленски да „сключи сделка“. Той също така повдигна възможността за тристранна среща на върха с участието на Путин, Зеленски и него.