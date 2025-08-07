Иван Лютаков, началник Отделение по гастроентерология в УМБАЛ „Св. Екатерина“, пред „Труд news“: Ако стомашната инфекция не отшуми до 5 дни, търсете лекар

В сезона на отпуските потърсихме шефа на Отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Св. Екатерина“, за да поговорим за най-честите стомашно-чревни разстройства, които ни карат да търсим лекари по време на почивката си край морето. Питаме го какви са най-честите причини за тези разстройства и кога трябва да се търси специалист. Както и има ли начин да се предпазим от бактериите и вирусите, които ги предизвикват.

Най-важното нещо за здравето на червата е човек да се храни често, по малко и с балансирана храна

- Доктор Лютаков, какви са най-честите причини за стомашни разстройства по време на почивка - вируси, бактерии или нещо друго?

- Най-честите причини обикновено са гастроентеритни вируси, или някакви различни щамове на ешерихия коли - това е най-честата така наречена диария на пътуващите. Става въпрос за състояния, при които да кажем, един пациент в София си е свикнал на щамовете на ешерихия коли в този регион, а като отиде на море още първите дни може да се разболее от т. нар. гастроентеритни заболявания. Често при изследвания те се диагностицират трудно при изследвания на фекални проби. Обичайно минават от само себе си, може и с малко антибиотици или с пробиотици. Обикновено тези гастроентеритни и вирусни заболявания минават без проблем.

- Защо стомашно-чревните инфекции зачестяват именно през лятото?

- Защото най-често в топлото време се оставят храни извън хладилника, не се спазват правилните хигиенни норми, а вирусите и бактериите живеят на топло и влажно. Когато е студено и когато е на север там е стерилно. Винаги гастроентеритните заболявания са на юг и на изток и затова тук са по-чести гастроинтестиналните инфекции.

- Какви грешки допускаме най-често на море или в планината, които водят до стомашно-чревни разстройства?

- Най-честите грешки са, че хората пият от водоизточници, които не са проверени. Давам пример с планината - като пиете от един поток, преди вас може да са минали кози и овце, които са уринирали във водоизточника и е нормално да се заразите от някакви бактерии или вируси. Другата причина е, че на планина или на море човек не си мие толкова често ръцете. Има хора, които замърсяват пясъка, хвърляйки огризки, хранителни отпадъци и фасове... 90% от случаите храната, която ви е приготвена от някакви хора, които идват от други държави и пипат храната с мръсни ръце и вие в капанчетата хапвате такава храна, нормално е да има гастроентерити. Когато вие си приготвяте храната у дома и спазвате правилата, обикновено няма такава опасност.

- Може ли, ако сме загрели много на слънцето и пием студена вода, или студена бира, това да предизвика стомашно разстройство?

- Не, това са стари и не много верни неща. 90% от чревните разстройства са заради лоша хигиена, лошо приготвяне на храната, неспазване на правилата. Топло е, а когато е топло вирусите и бактериите по-лесно се развиват, разваля се храната и оттам следва контаминация (замърсяване, наличие на инфекциозен причинител). Отгоре на всичко на българското Черноморие водата е с по-нисък промил на соленост, откъдето има и по-голям цъфтеж на водорасли, изливат се и фекални маси от курортите директно във водата и това е чудесна предпоставка за развитие на много бактерии, щамове и вируси. Като отидете на морето, глътнете малко вода и веднага следва някакъв проблем.

- Има ли конкретни храни и напитки, които да избягваме по време на пътуване, за да намалим риска?

- Най-важното нещо е да не ядете непакетирана храна и да внимавате с водоизточниците. Не е препоръчително да се пие вода от чешмата. Важно е и да се внимава откъде се купува храна. Когато пътувате в държави, в които е известно, че хигиената не е добра - като Египет, Индия - е най-добре да се яде пакетирана, термично обработена храна.



- При първи симптоми на стомашен проблем - какво е правилното поведение у дома и когато сме на почивка, кога да търсим лекар?

- Първото нещо, което трябва да се провери е имаме ли температура, колко тежка е диарията или повръщането, да се пуснат изследвания - най-често за салмонела, дизентерия, защото при 90% от диариите причинителят е инфекциозен. Ако се изолира конкретен причинител, лечението е спрямо него - с конкретни антибиотици или водно-солеви разтвори. Първата цел е да се намали дехидратацията на пациента и след това, ако диарията продължи повече от две-три седмици или месец не е зла да се потърси гастроентеролог, да се пусне изследване на един специален маркер, който показва чревното възпаление и ако нещата не се подобряват е добре да се направи колоноскопия.

- Как да различим обикновен „стомашен вирус“ от по-сериозна инфекция?

- Около 90% от случаите на стомашни инфекции започват остро, с висока температура - до 3,4,5 дни отшумяват дори и без лечение, само с рехидратация - пиене на течности и малко режим и диета. Ако оплакванията продължават повече от две -три седмици и не спират, а се влошават, тогава е добре да се потърси инфекционист и след това гастроентеролог.

- Какво мислите за самостоятелния прием на пробиотици или антидиарийни лекарства без консултация със специалист?

- Това много често се прави от пациентите и не е особено драматично. По принцип не се препоръчва да се пие лопедиум и другите лекарства срещу диария, които понякога могат да причинят дилатация на дебелото черво. В по-голямата част от случаите приемът на пробиотици не е проблем, пациентите го правят за да спрат диарията. Въпросът е преди това да се направят необходимите изследвания, за да се знае каква е причината.

- Какво представляват възпалителните чревни заболявания и защо се считат за автоимунни?

- Възпалителните чревни заболявания са изцяло друга нозологична единица. Досега говорихме за гастроетерити, бактерии и вируси, които са инфекциозни, докато възпалителните чревни заболявания - това са болест на Крон и улцерозен колит, те не са инфекциозни. Това са автоимунни заболявания, има нарушен имунитет на пациента и по някаква линия имунните клетки атакуват клетките на дебелото черво, понякога на тънко черво, в зависимост дали е болест на Крон или улцерозен колит. Тези заболявания не са заразни, не са инфекциозни, много често засягат млади хора. Вече все по-разпространени стават в България. Най-честите симптоми са кървава или хронична диария и неясна коремна болка. При такива хронични, персистиращи оплаквания повече от един месец е хубаво да се посетиш гастроентеролог, който да ви препоръча серия от различни изследвания, за да се стигне до диагнозата. Тези заболявания се лекуват с кортикостероиди с потискане на имунната система. Обикновено тези заболявания засягат млади хора, болест на Крон е с болки и диария и в голяма част от случаите се повлиява от правилно, адекватно, имуносупресивно лечение. Но за да се стигне до диагнозата, първо трябва да се направи серия от изследвания и те са коренно различни от изследванията за вируси и бактерии.

- Има ли рискови групи за развитие на болестта на Крон и улцерозен колит?

- По принцип засягат млади хора, които имат ревматоиден артрит, псориатичен артрит, или болест на Бехтерев, различни други автоимунни заболявания. Тези пациенти е добре да посетят гастроентеролог, да се направи колоноскопия. След като се постави диагнозата има адекватно съвременно лечения в България. Когато пациентите се лекуват може пациентите да влязат в ремисия и да бъдат почти здрави. Но трябва да се започне ранно, бързо и ефективно лечение.

- Възможно ли е инфекция да отключи или влоши автоимунно чревно заболяване?

- Да, това е един от рисковите фактори. Пациентите с тези заболявания са много по-рискови за инфекции и често една инфекция при тях влошава общото състояние и трябва едновременно да се лекува и инфекцията и болестта на Крон или улцерозния колит. И това утежнява лечението. Тези пациенти са рискови и винаги им препоръчваме да се пазят от хора покрай тях, които са болни от други инфекции, дори от туберкулоза. Често те се разболяват от туберкулоза, защото са имуносупресирани.

- Има ли напредък в лечението - какво ново предлага съвременната гастроентерология?

- Има доста добри резултати. Едно от последните биологични лекарства постига над 50% ендоскопска ремисия, клиничното повлияване е до 70 на сто, така че в момента България разполага с най-модерните биологични лекарства, най-новите, които са открити и които са с най-добър механизъм на действие. Лекарствата са напълно безплатни за пациентите, по здравна каса са и пациентите с болест на Крон и улцерозен колит мога да бъдат спокойни, че се лекуват с най-новите и най-добрите лекарства и когато пациентът започне навреме лечение, следи се системно и се контролира, заболяването влиза в ремисия и той си живее напълно нормален живот.

- Имат ли принос стресът, храненето и начинът на живот при тези заболявания?

- Много от старите автори твърдят, че това са рискови фактори и тези болести обикновено засягат млади, стресирани хора със забързан начин на живот. Твърди се, че влияние има и околната среда и начинът на хранене. Винаги се препоръчва на пациентите да се намали стресът, да се изолират всички рискови фактори, да се спре тютюнопушенето и да се намалят всички възможни потенциални причини за обостряне състоянието на болните.

- Какво бихте посъветвали хората, които често страдат от чревни неразположения през лятото?

- Първото и най-важното е като отидат на море, независимо къде е - в България, Гърция, или в далечните източни държави, да внимават от какви места се хранят. Добре е да избират чисти ресторанти и да пият вода от бутилки, а не сервирана в кани с неясен произход. При поява на симптоми да си пуснат изследвания и да потърсят специалист, ако оплакванията продължават повече от две седмици.

- Защо е толкова голямо влиянието на червата, на стомаха като цяло и върху другите органи?

- Смята се, че така нареченият чревен микробиом, който не е добре изучен и доста се спекулира с него, има отношение към всички функции. Твърди се, че там е най-метаболитно активният орган, най-много процеси се случват в тънките черва. Все още не са добре изучени, но има твърдение, че това дава отношение към депресията, към поведението, към всички човешки функции. Най-важното нещо за здравето на червата е човек да се храни често, по малко с балансирана храна, да не се изпада в крайности с кето диети и други диети за отслабване. Човекът е оцелял защото се е хранел често, по-малко с месо и разнообразна храна според мен балансираният подход води до доброто състояние.

- Има ли храни, които трябва да бъдат изключени от менюто ни?

- Не мисля. Когато човек е здрав трябва да яде от всичко по малко и балансирано. Не съм привърженик на никакви диети и на всякакви отклонения от нормата. В България има достатъчно хубави храни - има кисело мляко с пробиотици, прадедите ни са били дълголетници... Няма нужда да ядем чия и всякакви вносни продукти, от които надали има доказана полза.

- Какво трябва да знаем за значението на микробиома и има ли връзка между него и автоимунните болести?

- Чревният микробиом е сфера, за която можем да си говорим и до утре. Истината е, че не е много добре проучена от медицината, независимо от това, че се работи много по нея. Много хора правят научни разработки по чревния микробиом, много неща се изследват, но истината е, че още не е добре проучен и че няма ясни стандарти. Генетичното изследване на чревния микробиом не се препоръчва от доста гастроентеролози, по-скоро се препоръчват писиарите и в общи линии във времето ще стане ясно каква е неговата роля. Със сигурност има значение, със сигурност има значение за цялата функция на организма, но дори не знаем каква е нормата, за да говорим за отклоненията в нея. В момента не можем да кажем дали е причина за много заболявания. Обвинява се за много веща, но няма нищо на 100%, за да се каже, че ако направиш това, ще получиш такъв резултат. Истината е, че правим проби и грешки, докато напипаме правилното лечение, за да открием каква е нормата за чревния микробиом.

- Навлиза ли изкуственият интелект във вашата сфера и къде има най-голямо приложение?

- Навлезе доста и като цяло има приложение най-вече за капсулната ендоскопия, защото там са статични образи и изкуственият интелект много добре може да обработва голяма база данни от снимки. Самият изкуствен интелект помага за откриване на различни изменения в капсулната ендоскопия. Най-вероятно във времето ще навлезе повече в различните диференциални диагнози, защото когато пациентът е с много сложни заболявания, изкуственият интелект обработвайки голяма база от данни може да изведе като краен резултат, че при тези симптоми може да има това и това заболяване. Това помага на лекаря да се насочи към диагноза при сложни и заплетени заболявания. Работим с различни платформи с идкуствен интелект и виждаме ползата от него.

Нашият гост

Д-р Иван Лютаков е специалист гастроентеролог с над 10 години медицински опит и с основен фокус върху хронични възпалителни заболявания на червата, инвазивни ендоскопски процедури като полипектомия на дебело черво и стомах. Асистент е към Катедра по гастроентерология към Медицински университет София. Съосновател е на start-up компанията Capsibo, специализирана в разработването на иновативна капсулна ендоскопия за изследване на тънкочревен бактериален свръхрастеж и чревен микробиом. Има специализации във Виена, през 2018 г. и в Болония и Ферара през 2018 г. и 2019 г.