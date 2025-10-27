Изгубено дете вдигна на крак служителите на метрото и полицията в София

Изгубено 6-годишно дете вдигна на крак служители на метрото в София. Инцидентът е станал на 25 октомври, съобщи Станислав Ризов, началник на сектор “Метрополитен” към СДВР.

„Около 13.30 ч. служител, назначен на метростанция „Мизия” получава сигнал от граждани, че във влака се вози малко дете без родители. Колегата своевременно се качва, установява детето и се опитва да проведе разговор с него. То е видимо притеснено. Служителят се свързал с дежурните. Оттам му казват, че е получен сигнал от Първо районно управление от възрастна жена, че е изпуснала от поглед детето в центъра на града и то е избягало", обясни Ризов.

В крайна сметка малкият пътник е предаден на родителите си в добро здраве. Според полицията той е влязъл сам в метрото и се е качил във влака.

Полицаят е успял да го успокои и го е съпроводил по пътя обратно.