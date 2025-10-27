Почивните понеделници остават

Отхвърлиха отпуска за водене на дете на училище

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по темата за предложеното право на почасов отпуск за водене на дете до детска градина или училище. Преди това социалните партньори обсъдиха предложение за промени в Кодекса на труда, според което се предлага да отпаднат неработните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Предложението бе отхвърлено.

Добрин Иванов от АИКБ каза, че през миналата година в България са влезли над 50 хил. работници от трети страни. България е страна, в която има по-малко работни дни от средните работни дни в Европа. За 2025 г. работните дни ще бъдат 249, а през 2023 г. са 248, докато в Германия те са 250, а във Великобритания са 252, посочи той. Да не се възстановява и практиката Министерският съвет да решава с постановление кои дни да се сливат и да се отработват в събота или неделя, предложи Иванов.

Министерството на труда и социалната политика не подкрепя предложенията, каза социалният министър Борислав Гуцанов. Досега не са постъпили запитвания и жалби от сега съществуващото положение.

Официалните празници са почивни за всички работещи, като така се осигурява възможност на хората да отпразнуват или да отдадат почит в определения ден, подчерта Гуцанов.