Синдикатите против промените в Кодекса на труда. Социалният министър: Ако не ги приемем, влизаме в наказателна процедура

Синдикатите са против проекта на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, чиято цел е насърчаване на колективното трудово договаряне.

"КНСБ ще направи всичко възможно – от сигнализиране на всички възможни европейски институции до организиране на протести, за да направи така, че в България да няма имитиращо законодателство", каза пред журналисти Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ след заседаниеto на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени транспонирането на директивата за минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне.

"Това, което е предложено от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), е меко казано имитация на транспониране на директива, а подобни законови предложения, са скандални", каза още той. Смятаме, че МТСП трябва да смени името си и да зачеркне „труда“ от наименованието си и да бъде "министерство на скандалната политика", каза още Капитанов.

Mинистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов каза, че ако не приемем промените в Кодекса на труда до края на годината, влизаме в наказателна процедура. Според него, възможната санкция за страната ни може да бъде два милиона евро еднократна, плюс около 15 хиляди евро на ден.

Пред социалните партньори министърът обясни и какво предвиждат предлаганите промени.

„Основната цел на законопроекта е усъвършенстване на правната уредба в областта на колективното договаряне. Второ, предлаганите промени са в отговор на задълбочен анализ на причините за наблюдаваната през последните 15 години тенденция за намаляване на броя на действащите колективни трудови договори и ограничението обхват на лицата, ползващи права по колективното договаряне. Трето, предвид големия брой микро и малки предприятия, при които договарянето на ниво предприятия е много ограничено, основен фокус на законопроекта е колективното договаряне на ниво отрасъл и бранш“, каза министър Гуцанов.

Според министъра правилният път е въз основа на социалния диалог да се подобрят условията на труд, в това число да се повишат и доходите на работещите.

По думите на Гуцанов законопроектът е в съответствие с международните утвърдени стандарти, съгласно които държавата не може и не трябва да има пряко участие в процеса на колективното договаряне, но тя следва да създава условия за неговото осъществяване.