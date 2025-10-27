Трудно намират кандидати за боклукчии в София

Почистват шахтите

Дъжът спря трамвай и превърна столични улици в реки

Трудно се оказва намирането на шофьори на камионите за боклук и на работници. Това стана ясно по време на извънреден брифинг на зам.-кмета по екология Надежда Бобчева.

“Уикендът се оказа по-тежък от очакваното, още има критични точки, които Общината ще почиства и извозва приоритетно. Основната причина за забавянето е изпитваният дефицит на човешки ресурс (шофьори и работници), който не позволи мобилизирането на всички налични камиони”, коментира зам.-кметът.

“Проблемът е частично решен с постъпването днес на нови екипи. В кризисния щаб се включва и представител на “Софекострой” - общинското дружество на подчинение на Столичния общински съвет, от което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в двата района”, каза още Бобчева.

Тя коментира и превръщането на столични улици в реки заради дъжда, който не спря цяла нощ.

“За миналия месец са почистени 900 шахти по заявка на Столичната община, а до момента за цялата година почистените шахти са около 4300”, отчете за.-кметът. И обясни, че почистването на шахтите са разпределени на няколко институции. Бобчева уточни, че е говорила с дирекция “Аварийна помощ и превенция” към Столичната община заради това, че има комплексност от два проблема. Първият е, че вали от повече от 24 часа. Другият проблем е, че всичко това се случва до една от бъдещите метростанции.

Заради води по бул. “Асен Йорданов” сутринта бяха спрени четири трамвайни линии, а чакащите по спирките се извозваха с автобуси.

Надежда Бобчева увери, че реките също се почистват. Почистването им продължава до 31 ноември. “Разбирам притеснението на гражданите, но мога да ги уверя, че следим реките, за да можем да приемем действия. Засега ситуацията изглежда под контрол и се следи, за да можем да предприемем нужните действия”, коментира тя.