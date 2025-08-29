Йончева излиза на сцена с Доминго и Карерас тази вечер

Още по темата: Карерас, Доминго и Соня Йончева променят движението в центъра на София 27.08.2025 09:42

Втората вечер на „Гала в София“ събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Соня Йончева на една сцена.

Организаторите припомниха, че събитието днес, 29 август, е на сцената пред храма „Свети Александър Невски“ и се провежда в годината на 35-ия юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - „Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 години от рождението на Лучано Павароти.

Гостуващите у нас звездни тенори Доминго, Карерас и Виторио Григоло са сред основните артисти, които ще участват в мащабен концерт, в памет на Павароти на Арена ди Верона, месец след „Гала в София".

"Труд news" припомня, че вчера, 28 август, Йончева излезе на сцената в София със световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава страната ни за първи път по покана именно на българката, смятана за съвременно величие в оперното изкуство.

Концертът, наречен „Италианска вечер", завърши с бурни викове „Браво“, три биса и изправена на крака публика.

„Това, че довечера ще видим и тримата на българска сцена, е уникален шанс за родните меломани да са сред първите в света, докоснали се на живо до величията, от една страна, а от друга – това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове“, обявиха организаторите.

Музикалният акомпанимент и на двете фестивални вечери е поверен на вече традиционния партньор на Соня Йончева за нейните проекти в България – Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

През двете фестивални вечери се очаква публика от около 10 000 души от страната и чужбина.