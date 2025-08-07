Какво е известно за предстоящата среща на върха между Тръмп и Путин

Русия и Съединените щати постигнаха споразумение за двустранна среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това беше обявено от самия Тръмп и потвърдено от Кремъл.

Помощникът на руския държавен глава Юрий Ушаков съобщи, че страните са започнали "конкретно уточняване" на преговорите. Освен това той заяви, че САЩ са направили предложение, което руската страна счита за "приемливо".

Самият Владимир Путин потвърди, че и двете страни са изразили интерес към двустранна среща на върха между Руската федерация и Съединените щати.

Владимир Путин указал, что заинтересованность в его встрече с Дональдом Трампом была проявлена и с его стороны, и со стороны США:https://t.co/AEGVpqNU4V



Видео: Kremlin. ru pic.twitter.com/RE2ujCcxFC — ТАСС (@tass_agency) August 7, 2025

Какво е известно за предстоящата среща - най-важното, събрано от "Ведомости".

Къде могат да се срещнат държавните глави?

На 7 август Ушаков съобщи , че мястото на срещата между президентите на Руската федерация и Съединените щати е било договорено, но ще бъде обявено по-късно.

Турция, която беше домакин на руско-американските и руско-украинските преговори, заяви, че все още не е получила официални искания или сигнали за възможността за провеждане на преговори между Путин и Тръмп на нейна територия.

Преди началото на разговорите с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) в четвъртък, Путин заяви, че смята страната за едно от най-подходящите места за среща с Тръмп.

Кога може да се проведе срещата?

Ушаков посочи, че по време на разговорите следващата седмица е била определена като ориентир за срещата на президентите. Но според него е трудно да се каже точно точно колко дни ще отнеме подготовката.

Според CNN, Тръмп е инструктирал екипа си да организира срещи с руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски възможно най-скоро. Белият дом съобщи, че разговорите могат да се проведат още следващата седмица или в рамките на следващите две седмици.

Какво се случи до момента?

На 6 август Путин проведе разговори в Кремъл със специалния пратеник Стив Уиткоф, които продължиха близо три часа. След срещата американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че между страните е постигнат значителен напредък в контекста на уреждането на конфликта в Украйна.

В същия ден "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на два източника, запознати с плановете на Тръмп, съобщи, че той възнамерява да се срещне с Путин следващата седмица. Според вестника, американският лидер планира да проведе тристранна среща с Путин и Зеленски след това.

Разговорите между Путин и Тръмп ще се проведат след изтичане на крайния срок на американския президент за прекратяване на огъня в Украйна, който по-рано той определи за 8 август. С последният си ултиматум Вашингтон заплаши Москва с нови санкции, а търговските партньори на Москва - със 100% мита върху стоки.

В края на юли прессекретарят на президента Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че въпросът за среща между Путин и Тръмп не е на дневен ред. Той отбеляза, че подобни преговори изискват специална, внимателна организация, но в момента тази работа не е на дневен ред. Освен това, на 28 юли американският президент Тръмп заяви, че вече не се интересува от преговори с Путин.