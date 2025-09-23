Какво ново в новата серия смартчасовници Huawei Watch GT 6 и  Watch GT 6 Pro

A1 обогатява портфолиото си с най-новите смартчасовници на Huawei – GT 6 и GT 6 Pro. Устройствата впечатляват със стилен дизайн, усъвършенствани функции и изключително дълъг живот на батерията – до 21 дни. Сред новостите са гласов спортен асистент на български език – функционалност, която се предлага за първи път в България, и NFC плащания. Със своята изчистена визия, мощни характеристики и интеграция на HarmonyOS, новите смартчасовници са надежден партньор както в активното ежедневие, така и в спортните предизвикателства.

Huawei GT 6 Pro е премиум модел с титаниев корпус, който съчетава издръжливост и елегантност с професионални възможности за спорт и здраве. 1,47-инчовият AMOLED дисплей предлага изключителна яркост до 3000 нита, което осигурява отлична видимост дори при силно слънце. Часовникът използва технологията Huawei TruSense за прецизнo измерване на пулс, количество кислород в кръвта, телесна температура, стрес, сън и още. Сред ключовите функционалности са ЕКГ мониторинг, 40-метрово свободно гмуркане и специален режим за голф с вградени карти, а усъвършенстваното GPS позициониране, богатите тренировъчни данни и гласовият асистент на български език го превръщат в професионален спортен асистент. Допълнително удобство осигуряват NFC плащанията, които позволяват разплащане директно от китката без нужда от телефон или портфейл.

До 04.11. клиентите на А1 могат да вземат Huawei GT 6 Pro с безжични слушалки Huawei FreeBuds SE 3 (Black) и три месеца безплатен VIP план Huawei Health+, а до 19.10. и с допълнителна отстъпка от 100 лв. Смартчасовниците се предлагат в три вариации на каишките на цена от 649,99 лв./332,33 евро в брой или на лизинг от 31,50 лв./16,11 евро за 24 месеца с план Unlimited Ultra от А1.

Huawei GT 6 предлага балансирано съчетание от стил и функционалност, като идва в два размера – 41 мм и 46 мм, и разнообразие от цветове и каишки. И двата модела са оборудвани с AMOLED дисплей с яркост до 3000 нита, който гарантира перфектна видимост на открито. Версията с 46 мм разполага с 1,47-инчов екран, батерия с капацитет 867 mAh и до 21 дни работа с едно зареждане, докато компактният модел с 41 мм предлага 1,32-инчов дисплей, батерия 540 mAh и до 14 дни автономност. Независимо от размера, GT 6 е снабден с технологията TruSense за по-прецизни здравни измервания, над 100 спортни режима, както и с усъвършенствана навигация, Route Back функция, NFC плащания и гласов спортен асистент на български език.

До 04.11. Huawei GT 6 46 мм или 41 мм се предлага със слушалки Huawei FreeBuds SE 3 и 3 месеца безплатен VIP план Huawei Health+ на цена от 499,99 лева/255,64 евро в брой или на 24-месечен лизинг за 24,50 лв./12,53 евро с план Unlimited Ultra от А1.