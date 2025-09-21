Истории от бележника на д-р Емилова: Четирима „мускетари“ в битка за здраве

Необикновената история на едно българско семейство, което живее в Испания, и което с вяра, любов и най-важното - стриктно лечебно гладуване, преодолява и заболявания, обявени за нелечими

Евелина, Ивайло и техните синове Роберто и Енрике са на пръв поглед обикновено семейство. Но тяхната история е необикновена. Те са като четиримата мускетари - всеки един от тях е преминал през сериозни здравословни проблеми, особено по-малкият син. Но с девиза на мускетарите “Един за всички, всички за един” те са ги преодолели с безусловна обич, подкрепа и всеотдайност. Ето я накратко тяхната удивителна история.

Макар че посещават клиниката на д-р Емилова за първи път това лято, и четиримата имат богат опит с лечебното гладуване. Живеят в Испания, където родителите имат малък частен бизнес в туризма и в същото време работят към охранителна компания в Мадрид. Нямат буквално почивен ден и затова едва това лято са успели да съгласуват ваканциите си и да дойдат в Боровец. А с лечебното гладуване, както казахме, имат богат опит.

Всичко за Евелина започва преди 20-ина години, когато приятелка, посетила клиниката на д-р Емилова, є дала лист с правила за лечебно гладуване и захранване. “Реших да пробвам - пет дни на плодове и чай, за да отслабна. Резултатът обаче ме изненада! Не само че се вталих, но изчезна и хроничната хрема, която ме измъчваше години наред. Това ме окуражи да продължа с гладувания, когато имах здравословен проблем. Справях се с воля, но и със съветите от книгата на Лидия Ковачева, и така успявах да направя и повече от 5 дни на плодове и чай с мед”, казва Ева.

Виждайки промяната в нея, и съпругът Ивайло се включва в този необичаен за семейството режим. Още след първото си гладуване той изкарва камъни от бъбреците, а по-късно, за да се спаси от жестоките болки на дисковата херния, остава 40 дни на плодове и чай. И успява! Но най-невероятен резултат постига техният по-малък син Роберто, който от дете страда от атопичен дерматит. Евелина показва снимки, на които тялото му е покрито с ужасяващи обриви. Обриви имало дори по ушите му, очите и около половите органи! Без пиене на кортикостероиди било немислимо да живее. Измъчвал го денонощно непрестанен сърбеж. През нощта от чесането насън обривите се превръщали в кървящи ранички.

“На сутринта спалното бельо е в кървави петна, той - със сенки под очите от недоспиване и естествено не е способен да се концентрира в училище. Аз през нощта накисвам чаршафите, пера, избелвам...”, казва Евелина. Родителите на Роберто обаче не спират да вярват, че само лечебното гладуване може да помогне на сина им да преодолее тази коварна болест. Въпреки че лекарите предписват кортикостероиди като единственото спасение, Евелина е убедена, че това е грешният път, защото в момента, когато синът є спре лекарствата, обривите се появяват с нова сила. И затова тя насърчава сина си да направи гладуване.

“Роберто беше готов на всичко, само за да изчезнат тези кошмарни обриви и сърбежи. Имаше и примера на баща си със сухия глад. Понякога оставаше цял ден на вода, за да може да учи и да се концентрира. Направи първото си гладуване на 13 години - цели пет дни на плодове и чай - и изпита голямо облекчение. За да не е сам, всички правихме режима с него. Следващата година, след консултация с д-р Емилова по телефона, направи 14 дни на плодове и сокове, последвани от 10 дни захранване, а след известно време изпробва и сухо гладуване от 24 часа, при което до 12-ия час кожата му стана като на бебе. Цялото семейство го подкрепяме през годините, като гладуваме заедно с него.”

Постепенно обривите на Роберто изчезват, а днес, вече 17-годишен, сам прави периодичен режим на плодове и чай, избягва животинските храни, стреми се да живее чист и здравословен живот. Големият син Енрике, съпричастен със здравословните проблеми на братчето си, вече също върви по този път. В клиниката на д-р Емилова изследванията показват, че страда от хиперинсулинемия. Това обяснява защо след хранене често му прилошава и защо му липсва енергия, както и постоянната му нервност - панкреасът му произвежда твърде много инсулин заради прекомерната консумация на животинска храна. Енрике разбира, че ако не промени основно храненето си, може да стигне до диабет тип 2.

И така, по време на престоя си в клиниката тримата - Евелина, Ивайло и Роберто - правят 17 дни лечебно гладуване плюс 10 дни захранване, а Енрике - 10 дни гладуване с 5 дни захранване, тъй като е трябвало да се върне по-рано заради изпити в университета. В момента таткото Ивайло поддържа нормално кръвно без лекарства, а симптомите на астма, която има от дете, са значително намалели. Сега и четиримата се чувстват отлично и са пълни с енергия. Най-ценното за тях е, че получават знания и подкрепа как правилно да се захранят след гладуването и какъв режим да следват в ежедневието си.

“Захранването винаги беше нашето слабо място - споделя Евелина. - Трябваше да дойдем по-рано при д-р Емилова, но е много трудно да отсъстваме заедно, тъй като със съпруга ми работим в една и съща фирма. След престоя при д-р Емилова се върнахме в Испания и изчистихме кухнята и хладилника от всичко, което не трябва да консумираме. Вече нямаме никакви животински продукти у дома. С двама растящи сина е трудно, но се справяме. Роберто сам видя резултата върху кожата си и е убеден, че няма да посегне към животинска храна. Аз не искам да се върнат хроничната ми хрема и синузитът, Ивайло и Енрике също да бъдат здрави и енергични.

Безкрайно благодарни сме на д-р Емилова и на целия екип на клиниката, специални благодарности на Веселин Станков за изготвения хранителен режим за Роберто, на психотерапевта д-р Овчарова, която е изключителен професионалист, както и за грижите и подкрепата, които получихме от всички в Боровец. Освен че укрепихме здравето си, прекарахме чудесно време заедно като семейство, намерихме нови приятели и се заредихме с вдъхновение за промяната.”

Визитка

Д-р Емилова завършва медицина през 1969 г. и придобива специалности по вътрешни болести, ревматология и кардиология. Има и магистратура по здравен мениджмънт. Основава своята клиника през 1993 г., като прилага в нея метода на Лидия Ковачева, наречен омекотено гладуване с плодове и чай. През клиниката до днес са минали 53 000 пациенти.