В ложата на Лорда: Да вземем пример от Чарлз и Хари

Протоколът важи и за семейните отношения

Пример за едно брилянтно общуване между кралски особи

Принц Хари пил чай с баща, си кралят на Англия. Чай малко сега, много лош пример давате на българските чеда и тейковци, които си оправят отношенията на бутилка ракия и шопска салата. И чиито уговорки никога повече не се спазват, а тейкото получава внимание чак когато трябва да подпише завещание.

Протоколните совалки между Чарлз и Хари започнаха още със среща на техни пратеници в престижния лондонски Royal Over Seas club, където на терасата след раздумка между двете страни явно работата е узряла. Колкото и криви да са за нашите ширини тези протоколи, те все пак дават сигурност, че занапред уговорките ще бъдат спазвани. Под този крал има милиони поданици, които с данъци и изобщо, плащат удоволствието да ги имат. Историческата кралска подредба също изисква продължаване на една въведена сериозност, още повече в лицето на населението.

Породилата се дистанция извиква на преден план деликатен подход към казуса, който най-вероятно е завръщането на Резервният, както е заглавието на биографичната книга на Хари, в семейството. Но не точно това е темата, която искам да засегна в днешната си проповед. Тук се налага идеята за въвеждане на нови взаимоотношения в личностен и държавен план. В България все още властва една хаотичност, пуснала плесен навсякъде и корозираща комуникацията на всякакво ниво. Естествено е, че монархиите загниват, но има какво да остане от тях за поколенията и това са формите на общуване и спазване на уговорките. Светът се е разпищолил, не се спазва никаква йерархия и преди всичко да се срине окончателно, трябва да се намерят стабилни опори в съхраняване на духовни, политически, личностни структури.

Отговорът на всичко това е приемлива дистанция, разговори, уточняване на параметри и следването им във времето. В тази връзка отношенията между крал и принц изобщо не трябва да се разглеждат като смехотворни и архаични, а като пример за едно брилянтно общуване между кралски особи. Каквито са всъщност, всички човешки същества, ако се опомнят, че са “Чада Божии, по Негов образ и подобие”. Нека по-често си го припомняме, с привилегиите и дълга, който произхожда от това.

Благотворителна кауза

Стоян Захариев ще пее в Лондон

Авторът и изпълнител на световния хит “Анджелика” Стоян Захариев, се завърна от своята ваканция в Гърция. Той беше там със семейството си, за да се наслади на предложените кулинарни вълшебства и да поплува. Междувременно той получи покана и прие да бъде звезден гост на Британско-българският бизнес бал в Лондон. Там той ще дели една сцена с певицата Поли Хубавенска и китаристът на групите Айрън Мейдън и Кътинг крю Тони Мур. Събитието е благотворително в полза инициативата на лорд Мартин Роуз за закупуване на въздушна линейка.

Принос към туризма

Зорница Стойчева с награда

Заместник министърът на туризма Павлин Петров, връчи на Зорница Стойчева награда. Младата бизнесдама е отличена за своя принос в туризма и управлението на един от най-добрите винарски адреси в България Зорница estate. Преди да замине за Япония, дамата прие номинация и за национален конкурс “Бизнесдама на годината”, в който є е отредена специална награда. Само преди дни Зорница основа клуб за избрани, а книгата към него е с рецензия лично от Н. В Симеон Сакскобургготски. Стойчева е и изборът за наградите Fashion idol на годината, които се връчват в средата на декември.

Fashion idol

Аня Пенчева

Люба Пашова и Аня Пенчева са днешния ми звезден избор за стилни жени. Рожденичка през седмицата, Пенчева получава привилегията да е спомената първа. В солидната си биография тя е била сексимвол и моден идол, което се потвърждава с всяка нейна изява. Люба Пашова, запомнена с бележитата си кариера в БНТ, също допринася за освежаване естетическата среда в България. Двете дами са се отдали на черното, в случая, с различни кройки, но оставящи трайни впечатления.