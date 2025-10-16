Каляри подписа исторически договор с българи

Каляри започва сътрудничество с ученически футболен клуб Ботев (София), както и със столичните 57-о спортно училище "Св. Наум Охридски" и училище по математика "Питагор".

Трите страни дадоха съвместна пресконференция, на която подписаха и споразумение, което предвижда обмен на добри практики и прилагане на италианска методика за обучение по футбол на деца и юноши, подготовка на български спортни специалисти, както и реализиране на съвместни младежки и културни инициативи.

Подобен договор между спортен клуб от международен ранг и български училищни институции се подписва за първи път у нас.

На о-в Сардиния са впечатлени от таланта и съвестната работа на български деца. В момента клубът разполага с общо петима родни играчи. Велизар Илиев и Иван Сулев водиха подготовка с първия тим това лято, след което вратарят бе пратен под наем в тим от Серия С. В школата са още Кристиян Горянов, през лятото бе взет стражът Атанас Кехайов.