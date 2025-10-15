Скандал Вуцов – Димитров в националния

Първи скандал избухна в националния отбор на България под ръководството на Александър Димитров. Новият селекционер бе атакуван от Левски за преднамерено отношение към вратаря Светослав Вуцов. Стражът на „сините“ е бил обвинен за непрофесионално поведение след тежката загуба срещу Турция с 1:6 в дебюта на специалиста. Разкритието дойде от треньорът на вратарите в столичния гранд Божидар Митрев.

В последните дни до мен достигнаха информации и твърдения, които засягат личността и професионалната репутация на титулярния вратар на Левски - Светослав Вуцов. - се казва в позиция на Митрев, публикувана в Dsport. -Считам за свой морален и професионален дълг да изясня позицията си публично. Категорично заявявам, че обвиненията, отправени към него пред целия национален отбор, са неоснователни и неприемливи. Да се твърди, че закъснение на състезател, който не е участвал в мач, е причина за резултат 1:6, е не само нелогично, но и опит за прехвърляне на отговорност. Още по-тревожно е, че част от треньорския щаб са изразили заплахи и закани пред трети лица за “психическо съсипване” на този млад човек. Подобен подход няма нищо общо със спорта, възпитанието и отговорността, които всички треньори сме длъжни да носим.

Нашият вратар винаги е показвал професионализъм, дисциплина и желание да се развива. Аз стоя зад него и няма да позволя нечие лично отношение да разрушава увереността и психическата му устойчивост.

Футболът се гради върху уважение, честност и отборен дух, а не върху лични нападки. Призовавам всеки, който заема треньорски пост, да си спомни, че ние сме там, за да изграждаме играчи и личности — не да ги пречупваме. С уважение: Божидар Митрев.“

Любопитното е, че Вуцов бе титуляр срещу Испания във Валядолид при загубата с 0:4, където впечатли със серия важни намеси, предотвратявайки по-голям крах.

Вратарят и селекционерът проведоха спешен разговор на четири очи на летище „Васил Левски“ при пристигането си в София, а минути по-късно треньорът коментира и ситуацията.

„Ние напрежение с нито един играч от националния отбор нямаме, не сме имали и не бихме го допуснали - Прочетох нещата. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня и на тази база е приложен вътрешният правилник. Това е единственото вярно. Заплахите не са нито мой, нито на щаба, а е метод на работа“, каза Димитров. - Щеше ли да започне титуляр в мача срещу актуалния европейски шампион. Ако имаше такова нещо, щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Вуцов игра добре. Това са... Сега говорих и с него, попитах го дали някой си е позволил такова нещо. Той категорично отрече. Няма напрежение с нито един играч.“

Кариерата на Димитров като селекционер на България започва с катастрофалното 1:10 след първите два двубоя. През ноември трикольорите гостуват на Турция, преследваща директно класиране за Мондиал 26, след което приемат Грузия. Тимът ни е без актив и с голова разлика 1:16 след първите четири двубоя.