Берое не помогна на Левски

Берое помечта, но не успя да помогне на Левски в битката за титлата. Латиноотборът от Стара Загора водеше до 84-ата минута като гост на Лудогорец, но допусна обрат – 1:2. Швейцарският национал Кваду Дуа и сръбската звезда Петър Станич обърнаха резултата и не допуснаха сензационен резултат. Лудогорец е спечелил всичките си мачове на родна земя през 2026 година – два пъти по 1:0 срещу Левски, 1:0 срещу Ница и 3:1 срещу Локомотив (София).

В същото време Черно море още чака за първа победа през новата година. „Моряците“ водиха до добавеното време при гостуването на Локомотив (Пд), но допуснаха изравняване – 1:1. „Смърфовете“ пък за първи път не спечелиха. В първия пролетен кръг победиха Славия с 2:0 като гост, а след това сразиха Ботев (Пд) в четвъртфинал за Купата на България с 1:0.