„Армията“ може да приеме Лигата на нациите

Новият стадион „Българска армия“ може да е домакин на мачовете на националния отбор в Лигата на нациите. Жребият и програмата наредиха на 26 и 29 септември да се изправим срещу победителя от мача Малта – Люксембург и Естония. След това ще гостуваме на Малта или Люксембург и на лидера при жребия Исландия.

По това време „Армията“ ще е отворила врати и много вероятно да има опит с европейски мачове на ЦСКА от лятото. Стадионът на „червените“ безспорно ще е най-модерният в България и най-новият на Балканския полуостров. Засега БФС не е заявил стадион.

Нашите определено могат да са доволни от жребия. Трите ни съперника (без значение Малта или Люксембург) са с общо по-малко от два милиона души население. Най-голяма е Естония с 1,3 милиона жители. Следва Исландия с 330 000 души население.

В Лига А на турнира ни очакват страхотни дербита като Франция – Италия, Германия – Нидерландия и Испания – Англия. Най-труден изглежда жребият на „трите лъва“. Освен срещу настоящия европейски шампион Англия ще се изправи също срещу Хърватия и Чехия.

Ще има сблъсък между миналото и настоящето. Ако Кристиано Роналдо реши да продължи след Мондиал 2026, то ще трябва да срещне очи в очи Ерлинг Холанд и неговата Норвегия.