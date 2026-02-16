България с или без младежите срещу Соломоновите о-ви

България ще се изправи срещу Соломоновите острови на новия турнира на ФИФА, който ще е в Индонезия. Дуелът ще е на 27 март от 10,30 часа. Ако спечелим, ще играем с победителя от другата двойка между домакините и островите Сейнт Китс и Невис. Селекционерът Александър Димитров ще остави повечето си титуляри в почивка от тези двубои и ще даде шанс на по-млади и неопитни. Ясно е, че Лудогорец, Левски и ЦСКА няма да пуснат макар и малкото си българи.

В този момент се получава и вътрешен проблем. Въпросът е дали да използва или не младежките национали за странното, но задължително от ФИФА турне. По същото време България има шанс да се класира за европейско първенство при младежите. В състава на селекционера Тодор Янчев лидери са Пламен Андреев, Петко Панайотов, Борислав Рупанов, Кристиян Балов и Теодор Иванов. Всички те биха могли да направят евентуален дебют в Далечния Изток, но всъщност официалните мачове срещу Гибралтар и Азербайджан са много по-важно за реномето на футбола ни.

Александър Димитров доскоро беше селекционер на младежите и неведнъж се е оплаквал, че негови футболисти са били привличани в първия отбор, когато е имал шанс да се класира. Все още не са водени разговори относно повиквателните за първия отбор и младежите. Очаква се дори самият Димитров да не иска да „точи кръв“ от тима на Янчев предвид реалната възможност да се борим за плейофи при малките.

Крилото Георги Русев (ЦСКА 1948) няма да е на разположение на първия тим заради контузия на глезена.