Херо си тръгна от Ботев (Пд)

Димитър Димитров-Херо и Ботев (Пд) се разделиха по взаимно съгласие. Решението беше взето по-малко от денонощие след загубата на „канарчетата“ с 0:3 от Левски. През 2026 година Ботев не вкара нито един гол – завърши 0:0 с Берое и падна с 0:1 от Локомотив (Пд) за Купата на България.

Авантюрата на стадион „Христо Ботев“ е една от най-кратките за шампиона на България с три различни отбора. Димитров беше назначен на 17 ноември. Отборът му обаче продължава да е застрашен от изпадане и е на 11-о място в класирането.

Ботев (Пд) не е обявил кой треньор ще води тима за домакинството срещу Лудогорец в понеделник. Многократно Херо заявяваше, че му трябва време, за да постави отбора на исканите от него основи. Търпението у феновете обаче е изчерпано, особено защото Димитров преди води Локомотив (Пд).