Ботев (Пд) поиска мачовете на младежите

ъководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до Българския футболен съюз, с което изразява готовност стадион „Христо Ботев“ да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години.

Ето какво гласи позицията на „жълто-черния“ клуб:

Уважаеми господин Иванов,

Обръщаме се към Вас с молба и въпрос, който вълнува не само нашия клуб, но и всички истински почитатели на българския футбол.

Каква е причината мачовете на младежкия национален отбор на България до 21 години да не се провеждат на най-красивия и модерен стадион в страната – стадион „Христо Ботев“ в Пловдив?

Вярваме, че именно младите „лъвове“ заслужават да играят пред пълни трибуни, в атмосфера, която вдъхновява и ги кара да се гордеят, че защитават националната фланелка. За съжаление, сегашните домакинства се играят на стадиони, които не отговарят на съвременните стандарти и често остават празни – без онази енергия и подкрепа, която само българските фенове могат да дадат.

Пловдив е футболната столица на България – град, в който любовта към играта се усеща във въздуха.

Стадион „Христо Ботев“ не е просто спортно съоръжение – той е символ на страст, вярност и модерното лице на българския футбол.

ПФК Ботев Пловдив изразява своята пълна готовност да бъде домакин на мачовете на младежкия национален отбор и да окаже пълно съдействие за организацията и провеждането им.

Вярваме, че с общи усилия можем да превърнем всеки мач на нашите млади национали в истински футболен празник – такъв, какъвто България заслужава.

С уважение и вяра в бъдещето на българския футбол,

ПФК Ботев Пловдив