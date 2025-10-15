Куп легенди изпратиха Жечев

Футболна България се прости с легендата на Левски и българския футбол Добромир Жечев. На 12 октомври той си отиде от този свят на 82-годишна възраст. Поклонението бе в храм "Свети Седмочисленици" в София и бе посетено от множество спортни личности и емблематични фигури - Наско Сираков, Даниел Боримиров, Елин Топузаков, Емил Велев, Антони Здравков, Георги Цветков, Божидар Искренов, Войн Войнов, Ангел Станков, Николай Илиев, Тодор Батков, Томас Лафчис, Константин Баждеков, Ивайло Ивков, Станислав Ангелов, Бойко Величков и още много приятели, колеги и футболни деятели.

Бобата, както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола. Той е двукратен шампион с Левски, както и двукратен носител на Купата на България.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на Левски, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година. Поставя и основите на едно от най-силните "сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили (1962) година, Англия (1966), Мексико (1970) и Германия (1974), където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.