ЦСКА скърби за Копата

Една от големите легенди на ЦСКА напусна този свят. На 77 години почина Иван-Зафиров-Копата. Емблематичният защитник от 60-те и 70-те на миналия век беше сред най-важните пъзели от успеха на „червените“ на вътрешната и европейската сцена. Зафиров е част от ЦСКА в два периода – 1962-66 и 1968-81 година. Копата има над 400 мача с червената фланелка, а 37 от тях са в европейските турнири. В кариерата си Зафиров е 9-кратен шампион на България с ЦСКА и пет пъти печели националната купа. През 1974-а е удостоен със званието „Заслужил майстор на спорта“. Прякорът му идва от славния французин Раймон Копа.

Зафиров има двама синове, изиграли също своята роля в ЦСКА – Адалберт и Мартин. Два пъти в кариерата си Адарберт спечели титлата, като участва при последния шампионски дубъл пред 1997-а.

Вестник Труд news изказва съболезнования на семейството на Иван Зафиров.