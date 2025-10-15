Треньорът на Чехия – абонат на Тодор Янчев

Михал Билек окончателно разви български комплекс, чието име най-ярко е Тодор Янчев. За трети път сегашният национален селекционер на чешките младежи загуби от легендарния капитан на ЦСКА. Успехът на България с 2:1 в Пазарджик се превърна в светлината в тъмния тунел на футбола ни. В едва втория си мач като треньор Янчев изнесе лекция на Чехия и победата е най-малкото, с което съперникът можеше да си тръгне. А българските младежи имат право да мечтаят за второто място в класирането след супер силния отбор на Португалия.

Янчев победи Билек за първи път на казахстанска територия. Тогава като помощник на Стойчо Младенов в Кайсар тимът срази Астана в първенството. Най-запомнящата се победа е от времето с ЦСКА. Тогава Янчев отново беше асистент на Младенов, а „червените“ разгромиха Виктория (Пилзен), воден от Билек, с 3:0. В щаба тогава беше и треньорът на вратарите Стоян Колев, който сега е помощник при младежите. Това е и последният голям мач на ЦСКА в Европа. Черната серия на чеха започва през 1989 година. Тогава Билек е футболист на Спарта (Прага) и се изправя срещу ЦСКА в турнира на шампионите. „Червеният“ колос завърши 2:2 в чешката столица и разгроми съперника с 3:0 на „Българска армия“. Последната връзка на Билек с родината е през 2019 година, когато наследи Станимир Стоилов начело на националния отбор на Казахстан.

“Имаме уникални футболисти – възкликна Янчев след победата над Чехия. - Момчетата изпълниха по най-добрия възможен начин всички указания. Със силни игри срещу силни съперници се излиза от тежкото положение. Създадохме много голови ситуации срещу Чехия и можехме да вкараме повече. Трябваше да спечелим, за да сме отново в играта.“

На връх имения си ден Петко Панайотов вкара решителния гол пет минути преди края след отиграване, характерно за опитен футболист. Преди Никола Илиев изравни резултата, след като допуснахме гол при първата контраатака на Чехия.