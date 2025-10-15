Валядолид видя първи разгром

Стадион „Хосе Сория“ видя първи разгром на Испания в международен мач при 4:0 над България. Това бе пети мач на националния тим на „Ла Роха“ във Валядолид в своята история. Съоръжението е построено за Мондиал 82, а в първия му мач местния Валядолид се изправи срещу Атлетик Билбао.

На свой ред Испания стъпва на арената десетилетие по-късно за контрола със САЩ, спечелена с 2:0 с голове на Чики Бигиристайн и Фернандо Йеро. Пет години по-късно легендата на Реал бележи единственото попадение за 1:0 над Чехия в световна квалификация. През 2006 година следва успех с 3:2 над Кот Д'ивоар, а последният мач е 3:1 над Грузия през 2021-а

„Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове и Испания им ги даде“, обобщи местното издание AS.

Тимът на Луис Де Ла Фуенте изравни рекорда си за най-много последователни мачове без загуба и вече е с 29. Същото „Ла Роха“ стори и в периода 2010-2013 г. Следва мач с Грузия през ноември, когато ще се търси директно класиране за мондиала за сметка на преследвача Турция.