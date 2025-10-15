Турицов аут за дербито на България

Националът на България Иван Турицов може да отсъства от терените поне месец, след като получи контузия в злополучния мач с Турция в събота. Бранителят вече напусна лагера на трикольорите и изобщо не пътува с отбора за Валядолид, където България се изправи срещу Испания вторник вечер.

Вместо това Турицов е минал обстойни прегледи, които показват, че травмата му е по-сериозна, показали, че има разкъсване на мускулни влакна.

При това положение защитникът със сигурност отпада за гостуването на Добруджа, както и за срещите след това с Берое, Севлиево за Купата на България и Монтана.

Много е вероятно старши треньорът Христо Янев да не може да разчита на десния бек за задаващото се през ноември дерби с Левски.

Както вече стана ясно, Спортно-техническата комисия към БФС утвърди датите и часовете на мачовете до края на първия дял от редовния сезон. Дербито на България е на 8 ноември от 15 часа на националния стадион „Васил Левски“, а в ролята на символичен домакин са „сините“.

С проблеми все още са и Лумбард Делова и Улуас Скаршем. Участието на двамата срещу Добруджа остава под въпрос. В Добрич „червените“ ще търсят едва втората си победа през сезона.