Като не искаме бюджет „Постна пица“, получаваме „Пица на заем“

Да се замислят онези, които реват постоянно за „още държава“

Когато гражданите не искат държавата да им сервира “постна пица”, замесена от данъците им, но не искат и въпросните данъците да се повишават, те неизбежно ще започнат да получават пица на заем. Елементарната математика го изисква.

След няколко години подред такава “пица на заем”, то само плащанията по лихвите започват да заемат размерите на цели отрасли в държавата. В САЩ, например, ежегодното погасяване на лихвите по заемите на федералното правителство тази година надхвърлиха размера на целия бюджет за отбрана - 1 трилион долара, който и без това е най-големият в света. Демек данъкоплатците в САЩ плащат 2 “най-големи отбранителни бюджета в света” на година, ама единият е само лихви.

Икономисти вече изчислиха, че ако сегашният тренд на паричната политика на България продължи, то след няколко години ще преминем 60% дълг към БВП и над 2% от БВП размер на ежегодните плащания по лихвите. Това - 2% от БВП, са милиарди, които всяка година бихме могли да инвестираме в инфраструктура, здравеопазване или образование, ама вместо това ще ги горим за лихви. Всяка година.

Пиша всичко това за онези леви хора в страната, предимно лелки и чичовци, които иначе много мразят международните институции, американските бази, вноските за ЕС и НАТО, и въобще всякакво “чуждо загробване”. Ама успоредно с това реват постоянно за още държава, “къде е държавата!”, кога “тия в парламента ще качат заплатите”, да не се пипа публичния сектор, сакън да се спомене дори думата приватизация, настояване за още и още раздаване от държавата.

Разберете, че с това раздаване съвсем скоро страната ни ще бъде в ситуация, в която ще плаща 2% от цялото си годишно БВП тъкмо на международните, финансови институции, които мразите. Просто за погасяване на лихви. Ще даваме данък от джоба си в огромни размери, равняващи се на милиарди всяка година, просто за да плащаме за грешката, че сме допуснали страната да задлъжнее. А сме го допуснали веднъж, защото докарахме Асен Василев, който гръмко обяви “край на постната пица!” и стотици хиляди приеха това радушно, и втори път, защото позволихме тази практика да продължи. Позволяваме го и в момента.