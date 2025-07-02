Кола блъсна полицай с мотор в Пловдив

Полицейски служител е пострадал при пътно произшествие в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 10:00 ч. днес, при движение по ул. "Парк отдих и култура" в посока бул. "Пещерско шосе", лек автомобил с 51-годишен шофьор предприел ляв завой и отнел предимство на изпреварващия го патрулен мотоциклет БМВ. Зад волана на служебното возило бил служител на 41 г. Той е транспортиран в болница и оставен за наблюдение с фрактура на единия крак.

Алкохолните проби на двамата участници са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство в сектор "Разследване на престъпления по транспорт".