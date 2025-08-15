Конфискуваха 1169 литра алкохол от два имота

Митничари в действие

Разкрита и база за нелегален тютюн

1169 литра етилов алкохол откриха и задържаха митничари от ТД Митница Русе при проверка в частни имоти. Инспекторите проверили два адреса в с. Градище, обл. Плевен, стопанисвани от едно и също лице.

В хода на инспекцията са установени общо 1169 литра течности с вид и мирис на етилов алкохол, които са иззети.

Същия ден, при акция на МВР в землището на гр. Борово, обл. Русе, митничари са съдействали за откриването и залавянето на един тон с тревиста маса с вид и мирис на тютюн, както и на чували с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневи изделия.