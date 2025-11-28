Костадинов: ПП-ДБ приключиха битките си, снощи в дъжда бяхме само хора на "Възраждане"

Вчера ППДБ отново легнаха на ГЕРБ и ДПС, което не изненада никого.

Снощи, въпреки дъжда и лошото време, пред парламента отново се събраха протестиращи срещу правителството - само че единствено симпатизанти на Възраждане. Естествено, броят им беше несравнимо по-малък от предишния ден, най-вече заради широко разгласената по медиите новина, че ППДБ спирали протестите, тъй като бюджетът бил оттеглен.

Впрочем, новината за поредното лягане на ППДБ в леглото на ГЕРБ и ДПС се появи буквално по същото време, когато стана ясно, че съдът на Пеевски пуска от ареста корумпирания варненски кмет от ППДБ.

Случайно съвпадение, нали? След това, за да бъде водевилът пълен, стана ясно, че членовете на ППДБ събирали пари, за да платят гаранцията от 200 000 лв. на кмета, който е милионер и е син на милионер.

Кажете ми, каква е разликата между сектата от Неофит Рилски, която събираше пари да плати тока на лидера си милионер, и сектата от жълтите павета, която събира пари да плати гаранцията на кмета си милионер?

Възраждане за пореден път се доказа като единствената принципна политическа организация в България! Искаме оставката на мафиотското правителство и пресрочни избори!