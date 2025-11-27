"Продължаваме Промяната": Депутат наби член на младежката ни организация (ВИДЕО)

Имахме не само емоции срещу бюджета, които дадоха резултат, но и агресия вътре в коридорите на Народното събрание. Двама от нашите сътрудници вчера бяха нападнати от известен депутат с инициали Х. Х. от "ДПС-Ново начало". Има медицинско свидетелство, което показва, че това деяние представлява лека телесна повреда, и ще изпратим сигнал в прокуратурата. Това заяви пред журналисти зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков.

„Агресията не идва от ПП, а от тези, които приемат закони и пробутват бюджети в почивката на парламента. Протестите не са срещу еврото, а срещу подхода на правителството и управляващите, които се опитват да налагат силови решения. Ние искаме балансиран бюджет, без увеличение на данъците и осигуровките, и без излишни разходи“, добави зам.-председателят на ПП.

Калоян Дървов, нещатен сътрудник към ПП, уточни, че не получава заплата от партията, но следи внимателно случващото се в държавата.

„Бях шокиран от агресията, която Хамид Хамид прояви спрямо нас. Бяхме аз и още едно момче и те се ядосаха, защото ги снимах. След това Хамид Хамид започна да души срещу стената другото момче, а след това прояви агресия към мен с удари с юмрук в лицето ми. Изкарал съм си медицинско“, разказа Дървов и показа видео на медиите.