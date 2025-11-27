Деян Николов: „Топлофикация“ не може да обясни къде изчезват до 40 млн. лева от ремонта в Дружба

Общинският съветник от „Възраждане“ заяви, че групата в СОС ще изисква пълен разчет по поръчката– тръба по тръба, заварка по заварка

Общинските съветници от „Възраждане“ сигнализираха за сериозни несъответствия в обществената поръчка за подмяна на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба“ на стойност 60 млн. лева.

На брифинг общинският съветник и председател на „Възраждане“-София, Деян Николов, заяви, че започнатата от групата ревизия на „Топлофикация София“ е разкрила предварителни данни за липса на около 40 млн. лева, като според него ръководството на дружеството не е дало удовлетворителни обяснения за разходите.

Николов заяви, че в рамките на последния месец „Възраждане“ са изпратили официални въпроси по поръчката и са извършили две проверки на място в дружеството и предстои нова среща. Той подчерта, че експертните разчети на групата не съвпадат с прогнозната стойност на „Топлофикация“. Според тях тръбите, които се полагат в „Дружба“, обичайно се закупуват за около 1200–1300 лева в зависимост от диаметъра, което прави приблизително 12–13 млн. лева за целия необходим метраж. Към тях по пазарни цени били добавени още около 7 млн. лева за фитинги, компенсатори, изкопни и възстановителни дейности, заварки и контрол. Така реалната цена на проекта би следвало да бъде близо 20 млн. лева, а при допускане на „луксозни ремонти“ – не повече от 28 млн. лева.

„Топлофикация обаче не може да обясни къде са отишли поне 32–40 млн. лева“, заяви Николов и допълни, че при срещите ръководството на дружеството не е успяло да даде точна информация дори за стойността на използваните материали и наличностите от тръби за аварийни ремонти.

„Напомням, че все пак това е дружество, което има над 2 милиарда натрупани задължения. Аз съм меко казано шокиран от няколко от отговорите, които получаваме на срещите с Топлофикация”, заяви Николов.

Според него това поведение създава „сериозна паника и смут“ и потвърждава съмненията за потенциални злоупотреби в големи размери. Той обяви, че проверките продължават и че ще бъде изискван детайлен разчет „тръба по тръба, заварка по заварка“, за да се докаже реалната стойност на поръчката.

Николов критикува и начина, по който дружеството формира прогнозните си цени, като посочи, че се използва средна цена за линеен метър от стари поръчки, върху която се начислява ДДС, без да се изчисляват конкретни дейности по пазарни стойности. Той отбеляза, че аналогични ремонти в Западна Европа струват около 3–3.2 хил. лева за метър, докато „Топлофикация София“ залага около 5.5 хил. лева.

Друга тема, която Деян Николов засегна беше новата структура на общинската администрация, предложена от кмета. Той я смята за „още по-незаконна“ от предишния вариант, тъй като ограничава правомощията на главния архитект на София в разрез със Закона за устройство на територията. Той заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи промени, които изваждат главния архитект от процесите по градоустройство, въпреки критиките на групата към сегашния архитект Панайотова. Николов подчерта, че дори да смятат назначението ѝ за неподходящо, отстраняването не може да се случва чрез нарушение на закона.