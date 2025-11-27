БСП излиза от властта, ако не бъдат изпълнени социалните ангажименти

Според вицепремиера Атанас Зафиров оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата

БСП ще преосмисли участието си в управлението, ако социалните политики, заложени в бюджета за догодина, не бъдат изпълнени. Това обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг в четвъртък. Според него оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата по време на прехода към еврото.

„Бюджетът не е изтеглен, а процедурата по приемането му беше отложена за 2026 г. Това буди безпокойство, на фона на нуждата от стабилност, предвидимост и защита. Това поставя под риск всички социални политики, заложени в бюджета. Проектобюджет 2026 е най-социалният, правен досега у нас. Той осигурява реално нарастване на доходите, защита на семействата, на работещите бедни и възрастните хора”, подчерта Зафиров.

Според него съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със старата финансова рамка. Именно затова, смята вицепремиерът, никой не харесва новата. По думите му това би било риск и безотговорност към страната и хората.

Припомняме, че по-рано днес кабинетът реши да оттегли план-сметката за 2026 г., която е и първата в евро за страната ни. Работодателските организации и синдикатите седнаха отново на масата за преговори с властта.