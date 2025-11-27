Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата

Връщаме народния съд ли

Това, което се случи вчера нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници, на предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП–ДБ – това ли е демокрацията? Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС- Ново начало" Делян Пеевски.

„Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани и да им казват „слезте долу“. Връщаме народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу с моите симпатизанти“, добави Пеевски.

"Има демокрация. Ще има. Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко, което е социално за хората, ще се осъществи", каза още Пеевски.