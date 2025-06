Кошмар в италиански музей: Турист счупи „Стола на Ван Гог“ (ВИДЕО)

Посетител счупи стол, произведение на изкуството, инкрустиран с кристали Swarovski за 50 000 долара, в музей в италианския град Верона. Нелепият, но и шокиращ инцидент, е бил заснет от охранителните камери и набра огромна популярност, след като беше публикуван в интернет.

Деликатната скулптура, наречена "Столът на Ван Гог“ от италианския художник Никола Бола, е вдъхновена от стол, изобразен в една от емблематичните картини на Винсент ван Гог - „Спалнята“.

Записът от видеонаблюдението показва мъж и жена, влизащи в празна изложбена зала. Жената позира за снимка до стола, преструвайки се, че седи. На свой ред спътникът решава да имитира, че сяда, но след това наистина се отпуска върху скъпия експонат - въпреки обявената забрана - който се счупил под тежестта му.

Видеото показва също как мъжът се хваща за стената за опора, докато жената се втурва да му помогне да стане. Вместо да уведомят персонала на галерията, двамата бързо избягали от галерията.

По-късно музеят сподели клипа в Instagram, наричайки го „сбъднат кошмар“. „Безотговорен жест причини сериозни щети на стола „Ван Гог“ на Никола Бола“, се казва в публикацията. „Споделяме това, за да повишим осведомеността относно уважението към изкуството“, се казва още в публикацията.

От музея добавиха, че са били необходими дни, за да се определи дали произведението може да бъде реставрирано. За щастие, реставраторите са успели да го спасят.

Цената на ремонта не е разкрита и остава неясно дали отговорната двойка ще понесе някакви последствия.

It's a chair that's not roped off, and i d9nt see a giant sign that says "don't freaking sit on me!"



