Кристъл Палас отмъкна Къмюнити Шилд

Кристъл Палас трябваше да чака 120 години за първия си голям трофей в английския футбол и само още три месеца за втория. Носителят на Купата на Англия триумфира и с Къмюнити Шилд след победа с дузпи над Ливърпул на „Уембли“.

Редовното време завърши 2:2, като шампионите на два пъти повеждаха с голоне на Юго Екитик и Джереми Фримпонг, а Жан-Филип Матета от дузпа и Исмаила Сар връщаха лондончани в играта. А ударите от бялата точка се превърнаха в истински кошмар за червените – крак повлече голямата им звезда Мохамед Салах, който прати топката далеч над вратата, а Алексис Макалистър и Харви Елиът пратиха лесни топки в ръцете на Дийн Хендерсън. Звездата на Палас Езекиел Езе също пропусна, а Борна Соса прати топката в гредата, но Матета и Сар отново пронизаха Алисон, а 21-годишният Джъстин Девени без да се замисля заби последната топка, за да донесе трофея на скромния тим.