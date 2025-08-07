Левски стартира мисия „Плейоф в Европа“

Мисията на Левски за плейоф в Европа стартира в четвъртък вечер от 21 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Съперник в третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите е Сабах. Треньорът на родния гранд Хулио Веласкес подчерта, че азерите не са за подценяване. Нещо повече – испанският специалист даде да се разбере, че е разговарял с футболистите в деня преди мача, за да ги предупреди, че е необходима пълна мотивация и концентрация за краен успех.

"Сините" се намират в добра форма, като в Първа лига спечелиха първите си 3 двубоя, а в евротурнирите елиминираха Апоел (Беер Шева) и дадоха максимума да изхвърлят Брага, но отпаднаха след продължения в Португалия за 0:1.

Сега в София пристига напълно непознатия Сабах. Треньор на гостите е Валдас Дамбраускас, познаващ родния футбол от престоя му в Лудогорец. Специалистът изкара по-малко от година в Разград, а на по-късен етап бе свързван с Левски, но двете страни не се договориха. Литовецът има само един мач срещу „сините“, но той е повече от успешен – 3:0 насред София. Гостите са със статут на актуален носител на Купата на Азербайджан, а по пътя към "Георги Аспарухов" отпаднаха от Целие в Лига Европа и елиминираха Петрокуб в Лигата на конференциите с общ резултат 6:1.

Проблемите пред Веласкес са свързани с Кристиан Димитров и Георги Костадинов. По-вероятно е от двамата само бранителят да бъде на разположение, но дори неговото участие не е сигурно. Много вероятно е испанецът да върне състава от визитата в Брага, след като ротира тима за мача със Славия за първенство, правейки цели 8 промени.

В четвъртък вечер двубоят отново е на „Георги Аспарухов“, а трибуните и този път ще бъдат пълни до краен предел.