Левски с инфарктен успех, Рупанов герой в 99-ата минута

Левски постигна първа домакинска победа в Европа през сезона след драматично 1:0 над Сабах в Лигата на конференциите. Попадението за "сините" падна в 99-ата минута, когато резервата Борислав Рупанов буквално разтресе пълните трибуни на "Георги Аспарухов". Нападателят се бе появил минути по-рано като резерва, след като през уикенда вкара дебютно при 2:0 над Славия.

Това обаче е само първият сблъсък от третия квалификационен кръг, тъй като реваншът след седмица в Баку изглежда да бъде особено тежък за родния представител. "Сините" имаха своите минути пред собствена публика, но и допусна на няколко пъти сериозни опасности пред вратата на Светослав Вуцов. Попадение падна далеч по-рано в хода на мача, когато Гашпер Търдин се разписа отблизо в 54-ата минута, но се оказа, че е бил в засада.

И този път Хулио Веласкес предприе редица промени в състава спрямо двубоя със Славия за първенство. След като направи цели 8 промени срещу "белите" при победата с 2:0, сега стартовите 11 бяха тези от Брага, като единствено контузеният Георги Костадинов бе заменен от Асен Митков.

През първите 45 минути "сините" бяха лишени от динамика в играта си, липсваха и свежите идеи. Далечни изстрели на Гашпер Търдин и Марин Петков бяха единствените по-стойностни ситуации, а веднъж и Мустафа Стреля, но твърде неточно.

На свой ред Сабах имаше перфектния шанс да открие резултата, след като в средата на полувремето тимът на Валдас Дамбраускас показа нагледно, че може да бъде много опасен в предни позиции. Тогава Джой-Ланс Микелс получи топката пред наказателното поле на Левски, успя да преодолее Кристиан Макун, след което стреля силно, но и неточно.

За втората част Веласкес смени Радослав Кирилов, а в игра се появи Карл Фабиен. Скоро след това французинът намери на втора греда Търдин, който отблизо вкара, но се оказа, че има и засада. В същото време Марин Петков впечатли с пробив, завършил с изстрел, но без да намери рамката на вратата. Минути след това видимият импулс в играта на Левски доведе до нова ситуация пред вратаря Стас Покатилов, но мелето в неговото поле не доведе до точен изстрел.

В 71-ата минута "Герена" затихна, след като гостите от Баку организираха много добра контраатака, намерила Микелс в наказателното поле, но в последния възможен момент Макун на шпагат изби.

След като бе направил само една смяна до дози момент, Веласкес предприе на две бързи двойни. Първо се появиха Рилдо и Карлос Охене, след като видимо играта на "сините" куцаше в средата на терена. Скоро след това испанецът даде и последни наставления на Борислав Рупанов и Мазир Сула.

Именно последните двама бяха и големите герои в "синьо" - бившият играч на Черно море центрира от корнер, а нападателят с глава заби първият гол за Левски у дома през кампанията на ниво евротурнири.

„ЛЕВСКИ” – “САБАХ” 1:0

1:0 Борислав Рупанов 90+8

Левски: 92. Светослав Вуцов – 32. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон – 18. Гашпер Търдин, 17. Евертон Бала (86 – 77. Борислав Рупанов), 10. Асен Митков (81 – 8. Карлос Охене) – 88. Марин Петков (87 – 22. Мазир Сула), 99. Радослав Кирилов (46 – 95. Карл Фабиен), 12. Мустафа Сангаре (81 – 37. Рилдо)

Сабах: 92. Стас Покатилов – 3. Стив Солвет, 40. Игор Ногейра, 80. Аким Зедадка, 5. Рахман Дашмадиров – 22. Зинедин Улд-Халед (68 – 6. Абдулах Хайбулев), 13. Иван Лепиница, 7. Боян Летич – 70. Джес Секидика, 20. Джой-Ланс Микелс, 18. Павол Сафранко (74 – 99. Нйегош Купусович)