Лейди Гага и Бруно Марс са фаворити за наградите на MTV

Бед Бъни и Кендрик Ламар в битката за изпълнител на годината

Поп певицата Лейди Гага и нейният дуетен партньор Бруно Марс, с когото изпълняват хита Die with a Smile, водят по брой на номинациите за тазгодишните видео музикални награди на MTV - едни от най-престижните музикални отличия.

Лейди Гага е с 12 номинации, сред които за изпълнител на годината и за най-добър албум за Mayhem. Бруно Марс следва с 11 номинации за отличената му с “Грами” дуетна песен с Лейди Гага и за хитовия му дует APT с кей-поп сензацията Розе.

Лейди Гага е с най-много номинации - общо 12.

Рапърът Кендрик Ламар е с 10 номинации за отличията на MTV, следван от Сабрина Карпентър и Розе - с по осем, Ариана Гранде и Уикенд - с по седем и Били Айлиш - с шест.

И двете сътрудничества на Марс - Die With A Smile с Лейди Гага и APT с Розе, ще се съревновават в топ категорията за видео на годината с Birds of a Feather на Били Айлиш, Not Like Us на Кендрик Ламар, Manchild на Сабрина Карпентър, Brighter Days Ahead на Ариана Гранде и Timeless на Уикенд и Плейбой Карти.

Освен Лейди Гага за полово неутралната категория изпълнител на годината са номинирани Бед Бъни, Кендрик Ламар, Морган Уолън, Уикенд, Тейлър Суифт и Бионсе. Последните две изпълнителки имат най-много видео музикални награди на MTV.

Излъчването на отличията по популярната телевизия започва през 1984 г. През годините наградната церемония става известна със запомнящи се моменти като целувката на сцената между Мадона и Бритни Спиърс и появата на Лейди Гага с рокля от сурово месо.

Тази година бяха добавени нови категории за най-добро кънтри видео, сред номинираните в която са Крис Стейпълтън и Джели Рол, както и за най-добър поп изпълнител. Сред претендентите за приза във втората нова категория са Сабрина Карпентър, Ариана Гранде, Джъстин Бийбър и Тейт Макрей.

Феновете могат да гласуват онлайн в 19 от категориите тази година. Победителите ще бъдат обявени на 7 септември на церемония, излъчвана на живо от Ню Йорк по телевизия Си Би Ес.