Лекар от реанимацията: Цяло чудо е, че намушканата Инна е жива

Инна Илиева, 37-годишната жена от Благоевград, която в петък беше нападната и намушкана с нож от бившия си приятел посред бял ден, остава в реанимация. Лекарите в местната болница съобщиха, че опасността за живота ѝ все още не е напълно отминала, както и че е цяло чудо, че тя оцелява, предвид дълбоките прорезни рани в белия дроб и шията.

Потърпевшата беше приета в изключително тежко състояние в МБАЛ – Благоевград. Благодарение на бързата и професионална реакция на екипа, жената беше оперирана по спешност и спасена.

„Пациентката е екстубирана и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Контактна е и адекватна, но все още е рано да се каже, че е извън опасност“, заяви д-р Сашо Караджов от реанимацията, цитиран от bTV. По думите му една от раните е преминала буквално на милиметри от сънната артерия – жизненоважен кръвоносен съд.

Илиева е собственик на малък бутик за дрехи в Благоевград, научи "Труд news". Нейното хоби - модата, се е превърнало в успешен бизнес в града.

Илиева е претърпяла две операции. Лекарите определят възстановяването ѝ като „истински късмет“, тъй като прободните рани в белия дроб са довели до тежък колапс, а раната на шията е можела да бъде фатална.

Извършителят на нападението, бившият ѝ приятел, е с повдигнато обвинение за предумишлен опит за убийство, извършен по особено жесток начин.

Той е стар познайник на полицията и на местните жители в района. Името му е Георги Мирчев, но е по-известен в околията като Фрико.

За извършеното законът предвижда наказание между 15 и 20 години лишаване от свобода. В събота съдът постанови агресорът да остане за постоянно в ареста. Делото се гледа при закрити врата по искане на защитата, заради разкриване на подробности от личния и интимния им живот.

Пострадалата е майка на две малки деца. Разследването по случая продължава, а очаква се в следващите седмици прокуратурата да внесе обвинителен акт.

Георги Мирчев - Фрико се появи в съда с качулка и наведена глава. Грозят го до 20 г. затвор за извършеното престъпление.