Летящи хлебарки налазиха големите градове

Снимки с насекоми, преносители на вируси, заляха социалните мрежи

Десетки сигнали за появата на летящи хлебарки заляха социалните мрежи през последните дни, предизвиквайки тревога сред жителите на големите градове. Насекомите са от вида американска хлебарка (Periplaneta americana), известни със способността си да се реят на къси разстояния.

Управителят на фирма за контрол на вредители Симеон Петров заяви в национален ефир, че не се наблюдава рязко увеличение на популацията и случаите не са повече от обичайното. По думите му този вид предпочита влажни и тъмни места като мазета, особено през студените месеци, когато търси укритие.

Американските хлебарки не жилят и не хапят, но могат да пренасят вируси и бактерии, предизвикващи стомашно-чревни заболявания при хора и домашни любимци, поясни специалистът. Подобна ситуация бе регистрирана и в Гърция, където миналата година в Лариса местните власти получаваха десетки сигнали за нашествие на летящи хлебарки. Според заместник-кмета на града появата на вида е характерна за лятото, особено след мека зима, като наводненията тогава също са допринесли за разпространението им.

Видът американска хлебарка се разпространява с бързи темпове, защото лети. Именно тази способност на насекомото предизвика голямото притеснение сред хората.