Ремонт блокира част от пътя Владая - София

Поправят 5 километра до 5 септември

От утре, 18 август, започва ремонт на близо 5-километров участък от пътя за София през Владая, между гара “Владая” и пътен възел “Даскалово”. По време на строителните дейности ще бъде въведена временна организация на движението, а пътната полиция ще следи за спазването ѝ и за нарушения от агресивни шофьори.

Ремонтът включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа, подобряване на отводняването и възстановяване на водостоците. Пътят ще получи нови бетонови бордюри, мантинели и пътни знаци. Дейностите ще се извършват поетапно - първо от гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево, а след това до пътен възел “Даскалово”. Движението в платното за Перник ще бъде ограничено, като трафикът ще се пренасочи двупосочно в платното за София. Строителните работи ще се извършват основно през нощта, за да не се затруднява дневното пътуване на гражданите. Алтернативен маршрут за пътуване между София и Перник е АМ “Струма”.

Призовават шофьорите да се движат внимателно, да спазват сигнализацията и ограничението на скоростта до 50 км/ч, Очаква се ремонтът да приключи до 5 септември, като целта е безопасното и по-бързо придвижване на пътуващите по трасето след завършването му, съобщиха от АПИ.